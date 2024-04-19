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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ayağını kaybeden gazeteci Şehade: İsrail'in suçlarını duyurmak için görevime geri döneceğim

İsrail ordusunun basın mensuplarını hedef aldığı saldırıda ayağını kaybeden Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları duyurmak için işinin başına döneceğini söyledi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi, Muhammed Emin Canik  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Gazze'de ayağını kaybeden gazeteci Şehade: İsrail'in suçlarını duyurmak için görevime geri döneceğim Fotoğraf: Gevera Safadi/AA

Gazze

İsrail ordusu, 12 Nisan'da Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi.

TRT Arapça kameramanı Şehade, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarından kaçmak zorunda kalan Filistinlilerle ilgili çekim yapmak istediği anda düzenlenen saldırıda ayağını kaybetti.

Gazeteciler, üzerinde basın yazılı kask ve yelekleri giydikleri halde İsrail'e hedef olmaktan kurtulamadı.

Nitekim İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü yıkıcı saldırıları kapsamında 140 gazeteci öldürüldü.

"Hemen oracıkta ayağım kesildi"

Filistinli gazeteci Şehade, İsrail ordusunun kendilerini hedef aldığı anları AA muhabirine anlattı.

Saldırıya maruz kaldıkları anda hem kendisinin hem de gazeteci arkadaşlarının üzerinde basın yazılı kask ve yelekler giydiklerinin altını çizen Şehade, "Ben, İsrail ordusunun girdiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşanan göçü TRT Arapça için çekmek üzere oradaydım." dedi.

Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavisi devam eden Şehade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nusayrat Mülteci Kampı'na vardıktan 2 dakika sonra İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındık. Hemen oracıkta ayağım kesildi, diğer arkadaşlarım kurtuldu."

Saldırının olduğu noktada kendi kendine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürünerek oradan uzaklaştığını aktaran Şehade, sürünerek tehlikeli olan bölgeden uzaklaşmayı başardığını kaydetti.

Hatta kanı durdurmak için kemerini çıkararak ayağını sardığını dile getiren Şehade, daha sonra arkadaşları tarafından araca bindirilerek hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yapılan birden çok ameliyata rağmen Filistinli gazeteci Şehade'nin ayağı kurtarılamadı.

"Türkiye'de tedavi olup sahaya eskisinden daha güçlü döneceğiz"

Yaralanmasının gazetecilik mesleğini yerine getirmesine ve sahaya dönmesine engel olmayacağına dikkati çeken Şehade, İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak ve Gazze Şeridi'nde olan biteni haberleştirmek için çalışmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Şehade, "Elhamdulillah, Gazze'den ayrılıp Türkiye'de tedavimizi tamamlayacağız, protez takılacak. Allah'ın izniyle, görevimizi tamamlamak için eskisinden daha güçlü döneceğiz. İsrail'in suçlarını duyurmak için görevime geri döneceğim." diye konuştu.

Filistinli gazeteci, uluslararası toplum ile uluslararası sendika ve birliklerin başta Filistinli gazeteciler olmak üzere Gazze'de yaşananlar karşısındaki suskunluğunu, "Sessizlik ne zamana kadar hakim olacak?" sözleriyle eleştirdi.

Şehade, konuya ilişkin, "Uluslararası kanunlar ve özellikle Cenevre Sözleşmesiyle garanti edilen gazetecileri ve haklarını koruması gerekenler zaaf gösteriyor. Bizi koruma konusundaki rolleri nerede? Eğer işgalci İsrail bize karşı doğrudan suç işliyorsa neden kask ve yelek giyiyoruz ki?" diye konuştu.

Uluslararası sendika ve birliklerin gazetecileri koruma hususunda daha etkili rol oynamasını talep eden Şehade, Gazze Şeridi'nde gazeteci kanının dökülmesinin son bulması gerektiğini ifade etti.

Şehade, İsrail'in Gazze'deki durumun ve işlenen suçların aktarılmasının önüne geçmek ve görevlerini yerine getirmekten caydırmak için gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını ifade etti.

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