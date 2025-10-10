Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle yüz binlerce Filistinli kuzeyde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı.
İsrail ordusunun, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerini kısmi olarak çekmesi ve ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentinde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor.
Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle" ilgili Filistinlilere yönelik bazı kısıtlamaları paylaştı.
"Anlaşma uyarınca İsrail askerleri, Gazze Şeridi’ndeki belirli bölgelerde konuşlanmış şekilde kalmaya devam edecek." ifadesini kullanan Adraee, bölgedeki İsrail güçlerine ikinci bir duyuruya kadar yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
İsrailli sözcü, aksi takdirde Filistinlilerin "tehlike" ile karşılaşılabileceğini vurguladı.
"Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlere, Reşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden izin verildiğini" aktaran Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Şucaiyye bölgeleri ile askerlerin konuşlandığı bölgelere yaklaşmak son derece tehlikelidir." şeklinde tehditte bulundu.
Adraee,"Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru bölgesi ile Han Yunus'taki tüm askeri bölgelere yaklaşmanın çok tehlikeli" olduğunu kaydetti.
Balık tutma ve denize girme konusunda da uyarıda bulunan Adraee, "İsrail topraklarına ve tampon bölgelere yaklaşmanın son derece tehlikeli" olduğunu belirtti.
İsrail ordusu Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaşmıştı.
Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.
İsrail'in çekildiği yerlere dönüş için uyarı
Bu arada Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ve sınıra yakın noktalara dönüş yapma konusunda uyarıda bulundu.
İsrail ordusunun resmi olarak çekildiğini duyurmadıkları sürece vatandaşların söz konusu bölgelere dönmemeleri çağrısını yapan Basal, "Bu uyarıya uymamanız halinde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz." ifadelerini kullandı.
İsrail’in kademeli çekilmesi Gazze’de yaşanan büyük yıkımı ortaya çıkardı
İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgelerinden yaptığı kademeli çekilme, yerleşim mahalleleri ve altyapıda meydana gelen büyük yıkımın boyutunu ortaya koyarken bazı bölgeler tamamen silinerek enkaza dönüştü.
Aktivistler ve gazeteciler, sosyal medya platformlarında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden çekildiği Gazze kentindeki bazı yerlerde meydana gelen eşi görülmemiş yıkımı gösteren görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, İsrail tarafından evlerin ve tesislerin yerle bir edildiği, sokakları buldozerlerle yıkılan mahallelerin ve konutların trajik manzaraları yer aldı.
Gazze’nin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki Said Sıyam Camisi çevresi de İsrail ordusunun ağır hasar verdiği bölgelerden biri oldu.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgedeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki yeni mevzilerine kademeli olarak çekilmeye başlamadan önce Şeyh Rıdvan dahil olmak üzere kentin birçok mahallesinde yoğun bombardıman gerçekleştirdi.
Kentin kuzeybatısındaki Nasr bölgesinde ise binlerce evin tamamen veya kısmen yıkıldığı, ordunun tüm konutları yerle bir ettiği büyük yıkım görüntüleri ortaya çıktı.
Gazze'deki hükümetten "hayatın normal akışına dönebilmesi için tam işbirliği" çağrısı
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 2 yıl süren soykırımı sonrasında, ordunun kısmi şekilde bölgeden çekilmesinin ardından hayatın tedrici olarak normal akışına dönebilmesi için "tam işbirliği" çağrısında bulundu.
Hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail'in Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin resmi devreye girmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in 2 yıl süren soykırımı ve ordunun kısmi şekilde bölgeden çekilmesinin ardından bölgedeki hayatın tedrici olarak normal akışına dönebilmesi için Filistinli vatandaşlardan hükümet ve insani yardım kuruluşlarıyla "tam işbirliği" yapmaları istendi.
Hükümet ve insani yardım kurumları tarafından verilen talimatlara uymak, işbirliği ve disiplinin; hizmetlerin en hızlı şekilde ulaştırılması ve hayatın kademeli ve düzenli bir şekilde normal akışına dönebilmesi için en güvenli yol olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, Gazze Şeridi'nde hayatın normale dönmesi ve halkın direniş ve kararlılığının güçlendirilmesi için sahada kendilerinden beklenen görevleri üstlenmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "soykırım, kuşatma, açlık ve kitlesel yıkımla dolu bir dönemden geçtiğine hatırlatılarak, herkesin Filistin halkının yaraları ve acılarının ne kadar derin olduğunun farkında olduğu kaydedildi.