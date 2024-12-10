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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralı ölümle burun buruna

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralının su, gıda ve tıbbi malzeme yokluğundan dolayı ölümle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralı ölümle burun buruna

Istanbul

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya Hastanesi'ndeki hastalara acil insani yardım çağrısı yapıldı.

Hastanedeki 60 yaralının durumunun oldukça tehlikeli olduğu, su, gıda ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksikler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşları ve ilgili kurumlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri ve acil müdahale etmeleri istendi.

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