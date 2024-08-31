Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,517.90
BTC/USDT
58,984.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başladı.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı Fotoğraf: Hani Alshaer / AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını başlattı.

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının Deyr el-Belah Valiliği'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Ebu Ramadan, kampanyanın 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar Han Yunus Valiliği'nde yapılacağını, ardından 9 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bahçelievler'deki birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
İzmir'de gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i öldü
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim

Benzer haberler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

UNRWA: İsrail, Ajansı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor

Lise öğrencisi naht sanatıyla hazırladığı tabloların gelirini Gazze'ye bağışladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü ﻿﻿

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü ﻿﻿
Filistinli kuruluşlara göre İsrail yargısı Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştiriyor

Filistinli kuruluşlara göre İsrail yargısı Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştiriyor
İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki meslektaşlarına uyguladığı işkenceyi protesto etti

İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki meslektaşlarına uyguladığı işkenceyi protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet