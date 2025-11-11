Dolar
42.23
Euro
49.01
Altın
4,113.80
ETH/USDT
3,492.00
BTC/USDT
103,442.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

ABD merkezli Politico haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Gazze'de kalıcı barış sağlamaya yönelik planın, bazı temel maddelerinin uygulanmasındaki zorluklar nedeniyle başarısız olabileceğinden endişelendiğini yazdı.

Emirhan Demir  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

Ankara

Politico'nun haberine göre, Trump'ın Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik 20 maddelik planının uygulanabilirliği ve akıbeti, ABD hükümet yetkilileri arasında tartışılıyor.

Geçen ay İsrail'de ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve bazı özel firmalardan yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Trump'ın Gazze planına ilişkin 2 günlük sempozyum düzenlendiği öğrenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sempozyumdan elde edilen belgeler ve katılımcıların açıklamaları ise ABD hükümetinden yetkililerin, birçok temel maddesinin uygulanması önündeki engeller nedeniyle Gazze'de kalıcı barış planının başarısızlığa uğrayabileceğinden derin endişe duyduğunu ortaya koydu.

Planının zayıf noktaları sempozyumda tartışıldı

Sempozyumda katılımcılara gösterilen slayt destekli sunumda, ABD hükümet kurumlarının, Gazze'ye ilişkin durum raporlarına ve Trump'ın planın maddelerinin uygulanmasına yönelik şematik anlatımlara yer verildi.

Trump yönetimi ve bölgedeki müttefiklerinin, Gazze'de kalıcı barışı sağlamada karşılaşacakları engelleri konu edinen sunumda, planın aşamaları arasındaki geçişlerdeki belirsizliklere vurgu yapıldı.

Sunumda, ateşkesin sürdürülmesi amacıyla faaliyet göstereceği belirtilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasının önem arz ettiği ancak bu konuda büyük zorlukların olduğu tartışıldı.

"Trump yönetimi, her şeye rağmen "barış anlaşmasına bağlı"

Sempozyuma ilişkin belgeler, Trump yönetiminin tüm engellere rağmen "barış anlaşmasına bağlı olduğuna", Gazze'yi güvenliğin yanı sıra ekonomik anlamda da desteklemeyi planladığına işaret etti.

Bir belgede, "Gazze'yi yönetecek Filistin yönetiminin, uzun vadeli ABD ve uluslararası desteğe ihtiyacı olacağı" ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin şoförleri nakit paraları taşıdı" iddiası
Cemre Vakfı gönüllüleri 10 bin fidan dikti
İETT ihalelerinde yüklenici firmalardan alınan payların suç örgütü yöneticilerine aktarıldığı iddiası
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'deki hasta çocuklar, "umutsuzca" yurt dışında tedavi olacakları günü bekliyor

Gazze'deki hasta çocuklar, "umutsuzca" yurt dışında tedavi olacakları günü bekliyor
BM İklim Zirvesi sürerken, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ekokırım duvar resmiyle anlatıldı

BM İklim Zirvesi sürerken, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ekokırım duvar resmiyle anlatıldı
Gazzeli anne İsrail saldırılarında izini kaybettiği oğlunu iki yıl sonra işkence edilerek öldürülmüş halde buldu

Gazzeli anne İsrail saldırılarında izini kaybettiği oğlunu iki yıl sonra işkence edilerek öldürülmüş halde buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet