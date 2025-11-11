Dolar
logo
Dünya

UNICEF: İsrail, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemelerin girişini reddetmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail'in, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemeleri göndermeyi reddetmeye devam ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
UNICEF: İsrail, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemelerin girişini reddetmeye devam ediyor Fotoğraf: Ahmed Sayed/AA

Cenevre

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ortakların, Gazze'de 2 yıl süren saldırılar nedeniyle rutin aşılarını kaçıran 3 yaş altı 40 binden fazla çocuğa ulaşmak için aşılama, beslenme ve sağlık kampanyası başlattığını belirten Pires, "Kampanyanın ilk gününde birden fazla aşıyla 2 bin 400 çocuğa ulaşıldı. Kampanya 3 tur halinde yürütülecek, ilk tur 9-18 Kasım tarihleri ​​arasında olacak. İkinci ve üçüncü turlar da aralık ve ocakta gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Pires, UNICEF'in, çocuk felci, kızamık ve zatürre gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalıklardan korumak için bir milyon aşı tedarik edip Gazze'ye ulaştırdığını hatırlatarak, aşılama kampanyasının, 450'den fazla sağlık çalışanının desteğiyle 149 sağlık tesisi ve 10 mobil ünite aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmadan önce buradaki aşılama oranının yüzde 98 ve aşılama merkezi sayısının 55 olduğunu kaydeden Pires, "Ancak bu oran artık yüzde 70'in altında ve 31 aşılama merkezi yıkıldı veya hasar gördü." dedi.

Pires, Gazze'de sıcaklık düştükçe çocukları etkileyen sorunların daha da kötüleştiğini kaydetti.

UNICEF'in 12 Ekim-10 Kasım'da Gazze'ye 5 bin 500 yardım tırı ulaştırdığını aktaran Pires, "Ancak İsrail yetkilileri, su tankerleri ve UNICEF araçları için yedek parçalar, su arıtma ve arıtma malzemeleri, yüksek güçlü jeneratörler dahil kritik öneme sahip malzemelerin gönderilmesini reddetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

