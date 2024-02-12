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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nden çıkarılan İsrailli esirler aile evinde tutulduklarını ve futboldan konuştuklarını anlattı

İsrail ordusunun, Refah'a saldırı düzenleyerek çıkardığı İsrailli esirler, Gazze Şeridi'nde bir aile evinde tutulduklarını ve futboldan konuştuklarını söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Gazze Şeridi'nden çıkarılan İsrailli esirler aile evinde tutulduklarını ve futboldan konuştuklarını anlattı

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesine göre yakınları, İsrailli iki esirin, Refah'ta yanlarında tutuldukları Filistinli aileyle futboldan konuştuklarını ifade etti.

Esirlerin aile ortamında tutulduklarını ve bu evde yemek de yaptıklarını söyledikleri aktarıldı.

İsrailli esir Fernando Marman'ın yeğeni Gefen Sigal, "İkisi de iyiler, hala yavaş yavaş son 4 ayda başlarından geçenleri kavramaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sigal, "Solgun ve bitkin bir şekilde geri döndüler, 4 aydır gün ışığı görmedikleri yüzlerinden okunuyordu." dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise bu sabah düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenledikleri yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savunmuştu.

Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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