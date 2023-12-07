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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı.

Gülşen Topçu  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı

Kudüs

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü.

5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı.

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