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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı

Ekip  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

Ankara

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı.

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 5 kişi öldü

Görgü tanıkları, İsrail'in Sabra Mahallesi'ndeki "Hazik" ailesine ait evi bombaladığını aktarırken, Ehli Baptist Hastanesinden alınan bilgiye göre saldırı sonrası hastaneye çok sayıda yaralı getirildi.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, cenazelerin de hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Tanıklar ayrıca İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne bağlı Hasan el-Benna bölgesinde Filistinlileri hedef aldığını kaydetti. Bombalanan bölgeden patlama seslerinin yükseldiği aktarıldı.

İsrail hücumbotlarının da Gazze kentinin kuzeybatı kıyısını bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki bazı bölgelerin tahliye edilmesi çağrısı yaptı

İsrail ordusu, hedef alacağı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, Filistinlilerden Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı "Karara 3" ve "Satr" bölgelerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

Bölge sakinlerinden "güvenli bölgelere" gitmelerini isteyen Adraee, açıklamada adı geçen yerlerden Hamas ve diğer örgütlerin İsrail'e füze fırlattığını öne sürdü.

Batı Şeria'da 10 Filistinliye gözaltı

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına şafak vakti çok sayıda araçla düzenlediği baskında 1 genci gözaltına aldı.

İsrail güçleri, El Halil’in Vadi Semin Mahallesi'ndeki evlere düzenlediği baskınlarda 5 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 2 genci alıkoyduğunu bildirdi.

Batı Şeria'da, El Halil kentinin güneyinde bulunan Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 1 Filistinli genç, İsrail ordusunun El-Bire kentine düzenlediği baskında da 1 genç evinde gözaltına alındı.

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