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Dünya

Gazze için kendini yakan ABD'li askerin "ordunun Filistin'deki soykırıma dahline" dair belgeler gördüğü iddiası

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü.

Aynur Şeyma Asan  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Gazze için kendini yakan ABD'li askerin "ordunun Filistin'deki soykırıma dahline" dair belgeler gördüğü iddiası

Ankara

The New York Post'un haberine göre, Aaron Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını iddia etti.

Ölen askerin arkadaşı, Bushnell'in telefon konuşması sırasında gördüğü bilgilere ilişkin "söylendiğini ve sesinin korkulu olduğunu" savundu.

Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Bushnell'in söz konusu gizli bilgileri kendisiyle neden paylaştığını bilmediğini belirten arkadaşı, hayatını kaybeden askerin daha önce böyle bir şey yapmadığını savundu.

Arkadaşı, "İntihar, Aaron'ın yapacağı bir şey değildi." dedi.

Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti

CNN'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in 70. istihbarat, gözlem ve keşif kanadında siber savunma operasyonları uzmanı olarak görev yaptığını doğrulamıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi olan Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Yüzlerce kişi hayatını kaybeden Bushnell'i anmak için İsrail Büyükelçiliğinin önünde toplanarak yas tutmuştu.

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