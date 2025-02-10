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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze hükümet: Uluslararası toplum ateşkesin insani protokolünün uygulanması için baskı yapmalı

Gazze'deki hükümet uluslararası toplumu, ateşkes anlaşması kapsamında insani yardımların girişini öngören insani protokolün uygulanması için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

Hosni Nedim, Ömer Erdem, Khaled Yousef, Hamdi Yıldız  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Gazze hükümet: Uluslararası toplum ateşkesin insani protokolünün uygulanması için baskı yapmalı

Gazze/Kudüs

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaşmaması durumunda "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi’nde insani kriz ve yaşanan mağduriyetlerin devam ettiğini aktaran Sevabite, "Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan insani protokoldeki açık hükümlere rağmen, İsrail işgali taahhütlerine uymadı ve imzaladığı maddeleri uygulamadı. Yardım, insani destek ve barınma malzemelerinin girişini sürekli olarak geciktiriyor ve engelliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda ve içme suyu konusunda ciddi kıtlık yaşandığını ve bu durumun özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarının artmasına neden olduğunu belirten Sevabite, tıbbi malzemelerin tükenmesinin binlerce hastanın hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

Gazze’de yaşanan insani krizin giderek derinleştiğini ve İsrail’in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol hükümlerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediğini dile getiren Sevabite, "60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu, ancak İsrail’in teslimatı geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu." dedi.

Sevabite, uluslararası toplumu ve ateşkes anlaşmasının garantör taraflarını, İsrail’in taahhütlerini yerine getirmesi ve Gazze’de "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" önlenmesi için Tel Aviv'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail Parlamentosu'nda Gazze'de tutulan esirlerin aileleri ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı

Bu arada, İsrail parlamentosu koridorlarında, milletvekilleri ile Gazze'de tutulan esirlerin aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre, İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) oturumlarda esir yakınlarının, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının derhal uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki taleplerini dile getirmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonundaki Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nden Yitzhak Pindrus ile Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi’nden Merav Cohen arasında da tansiyon yükselirken, milletvekilleri arasında da sert tartışmalar yaşandı.

Milletvekili Cohen, oturumda hükümetin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını hızla tamamlaması ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ancak oturum sırasında Komite Başkanı Pindrus ile Milletvekili Cohen arasında gerginlik tırmanırken, Pindrus, Cohen’e "aptal" diyerek hakarette bulundu ve salondan çıkarılmasını istedi.

Öte yandan, İsrail kamuoyunda Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerinden geri adım atması ihtimalinin endişelere yol açtığı belirtiliyor.


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