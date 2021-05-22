Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 22.05.2021
Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Gazze

Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi. Gazze'deki güvenlik güçleri, patlamayan top, füze ve tank mermilerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Emniyet Genel Müdürü Mahmud Salah, İsrail saldırılarında bombalanan Genel Müdürlükte basın toplantısı düzenledi.

Salah, sınırlı imkanlara rağmen İsrail bombardımanının kalıntılarını imha etmeye devam ettiklerini aktardı.

Füze, tank ve toplara ait olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 300 mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Salah, "İşgal güçleri genel müdürlüğümüzü bombalayarak hizmetlerimizi aksatmayı ve iç cepheyi karıştırmayı amaçladı. Ancak, işgal güçleri, güvenliğimizi istikrarsızlaştırma ve iç cephemizi tehdit etme konusunda başarısız oldu." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Salah, İsrail'in yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Salah, Gazze polisinin de İsrail bombardımanı sırasında görevi başındayken çok sayıda şehit ve yaralı verdiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla Gazzeli de evlerinden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 194 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

AA Gazze'de İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı havadan görüntüledi

Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı
Pakistan'a göre dünya, İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayı sürdürürse ağır bedel ödeyecek

Pakistan'a göre dünya, İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayı sürdürürse ağır bedel ödeyecek
Bosna Hersek'te yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Bosna Hersek'te yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi