Gazze’de ramazanın ilk cuma namazı, İsrail'in yıktığı camilerin enkazında kılındı
Gazze'deki Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan camilerin enkazlarında halı, kumaş ve hasırlar sererek ramazan ayının ilk cuma namazını eda ederek, "imanın yok edilemeyeceğini" vurguladı.
Gazze
Gazze Şeridi'nde ramazan ayının ilk cuma namazının kılındığı camilerden biri de İsrail saldırılarında hedef alınarak yıkılan güneydeki Han Yunus kentindeki el-Albani Camii oldu.
Gazzeliler, yıkıntılar üzerinde halı, kumaş ve hasırlar sererek ibadetlerini eda ederek, "İşgal camileri yıkabilir ama yüreklerimizdeki imanı yok edemeyecek, kimliğimizi silmeyi başaramayacak." mesajını verdi.
Hutbede Gazze ölmez halkı yenilmez vurgusu
Cuma hutbesinde imam, sabır ve direnişin sadece silahla değil, topraklarına sahip çıkmak ve ibadetlerini sürdürmekle de mümkün olduğunu vurguladı.
Hutbede, "Her şeye rağmen buradayız, namazımızı kılıyoruz, ezanımızı yükseltiyoruz ve tüm dünyaya sesleniyoruz: Gazze ölmez, halkı yenilmez." sözlerine vurgu yapan imam, yıkıma ve acıya rağmen, enkazdan yükselen ezan sesleri eşliğinde ibadetlerine devam edeceklerini kaydetti.
Hutbe, Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere tüm Müslümanlara yapılan dua ile tamamlandı.
"Allah’tan bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını diliyoruz"
Han Yunus sakini 80 yaşındaki Ebu Ali Şukayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm yıkıma rağmen ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Şukayr, "Hamdolsun, ramazana ulaştık. Bu ay, iyilik ve bereket ayıdır. Hastalığımıza ve yaşadığımız acılara rağmen ramazanı ibadet ve zikirle geçiriyoruz. Allah’tan bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını diliyoruz." diye konuştu.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı.
Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 446 Filistinli öldü, 111 bin 852 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.