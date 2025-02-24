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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Belediyesi: Biriken 170 bin ton atık sebebiyle çevre felaketi yaşanıyor

İsrail ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarında biriken atık ve bunu kaldıracak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bölgede "çevre felaketinin" yaşandığı belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hamdi Yıldız  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Gazze Belediyesi: Biriken 170 bin ton atık sebebiyle çevre felaketi yaşanıyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin kentin doğusundaki merkezi çöp sahasına ekiplerinin ulaşmasına engel olması, 15 aydan fazla süren soykırım sırasında belediyeye ait araç ve ekipmanların yaklaşık yüzde 80'ini imha etmesi nedeniyle temizlik hizmetinin aksadığı vurgulandı.

Caddelerin yanı sıra geçici çöp sahalarında yaklaşık 170 bin ton atığın biriktiği aktarılan açıklamada, bu nedenle kentte "büyük bir sağlık ve çevre felaketi" yaşandığı ifade edildi.

Belediyeden çöplerin toplanması için kampanya

Öte yandan Belediye, 16 Şubat'ta kentte biriken çöpleri kaldırmak üzere bir kampanya başlattı.

Söz konusu kampanya için, çeşitli araç, ekipman ve konunun uzmanı ekipler gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteklediği projeler çerçevesinde Kızılhaç Uluslararası Komitesi ve özel sektörden de destek verileceği belirtildi.

Özellikle ağır iş makinelerinin sağlanması durumunda, planın 3-4 hafta içinde tamamlanarak çöplerin kaldırılması hedefleniyor.

Bu arada yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail tarafından Gazze'ye ağır iş makinelerinin girişine engel olunuyor.

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