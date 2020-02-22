Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da 3. Uluslararası Etnospor Forumu düzenleniyor
logo
Dünya

Gani'den güvenlik güçlerine 'Taliban'a operasyonları durdurun' talimatı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 22.02.2020
Gani'den güvenlik güçlerine 'Taliban'a operasyonları durdurun' talimatı

Afganistan

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında dün gece saat 24.00'den itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şiddetin azaltılmasının ateşkesin başlamasına neden olması temennisinde bulunan Gani, ''ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını bir haftalığına durdurun talimatı veriyorum, ülkede faaliyette bulunan diğer terör örgütlerine karşı ise operasyonlarımız devam edecektir.'' dedi.

Gani, ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacağını, bunun için de tüm kesimlerle istişare buluşmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sürecin işleme şekli

ABD-Taliban arasındaki barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. Afgan hükümetine göre, şiddetin önemli ölçüde azaltılması da ateşkes anlamına geliyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban'ın da rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Afganistan'daki taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti de Taliban da Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

Trump barış müzakerelerini iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Gani'den güvenlik güçlerine 'Taliban'a operasyonları durdurun' talimatı

Gani'den güvenlik güçlerine 'Taliban'a operasyonları durdurun' talimatı

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak

ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak
Afganistan'da Taliban saldırılarını azaltacak

Afganistan'da Taliban saldırılarını azaltacak
Ölümünün 55. yılında Malcom X'in kızı İlyasa Şahbaz AA'ya konuştu

Ölümünün 55. yılında Malcom X'in kızı İlyasa Şahbaz AA'ya konuştu