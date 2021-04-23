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Dünya, Koronavirüs

Gana, Kovid-19 test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk Batı Afrika ülkesi oldu

Gana'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk ülke olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 23.04.2021
Gana, Kovid-19 test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk Batı Afrika ülkesi oldu Fotoğraf: Christian Thompson/AA

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, yaptığı açıklamada, ülkenin ECOWAS üye ülkeleri arasında Kovid-19 test sonuçlarını ECOWAS BIOMARS dijitalı onaylayan ilk olduğunu belirtti.

Bu uygulamanın ülkedeki tüm yetkili Kovid-19 test laboratuvarlarını kapsadığını kaydeden Agyeman-Manu, ECOWAS BIOMARS'ın güvenilir seyahat kodlarını taşıyan sertifikalara sahip yolcuların Gana dışına çıkmasına izin vereceğini söyledi.

Agyeman-Manu, ülkeye gelecek yolcuları da test sertifikaları bu uygulama üzerinde doğrulanacağını ifade etti.

Gana'da şimdiye kadar 91 bin 928 Kovid-19 vakası görüldü, 777 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşı kampanyasında şimdiye kadar 842 bin 500'den fazla kişi aşı oldu.

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