Gana, Kovid-19 test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk Batı Afrika ülkesi oldu
Gana'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk ülke olduğu bildirildi.
Abuja
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Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, yaptığı açıklamada, ülkenin ECOWAS üye ülkeleri arasında Kovid-19 test sonuçlarını ECOWAS BIOMARS dijitalı onaylayan ilk olduğunu belirtti.
Bu uygulamanın ülkedeki tüm yetkili Kovid-19 test laboratuvarlarını kapsadığını kaydeden Agyeman-Manu, ECOWAS BIOMARS'ın güvenilir seyahat kodlarını taşıyan sertifikalara sahip yolcuların Gana dışına çıkmasına izin vereceğini söyledi.
Agyeman-Manu, ülkeye gelecek yolcuları da test sertifikaları bu uygulama üzerinde doğrulanacağını ifade etti.
Gana'da şimdiye kadar 91 bin 928 Kovid-19 vakası görüldü, 777 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşı kampanyasında şimdiye kadar 842 bin 500'den fazla kişi aşı oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.