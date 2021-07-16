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Dünya

Gana Devlet Başkanı, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini belirtti

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Türkiye ile ülkesi arasındaki ikili ilişkilerin yıllar geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Adam Abu-bashal   | 16.07.2021
Gana Devlet Başkanı, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini belirtti

Akra

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Türkiye'nin başkent Akra'da inşa ettiği Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllar geçtikçe gelişen iki ülke ilişkilerinin önemine değindi.

Cami ve külliyenin inşası için Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakarlıktan duyduğu minnettarlığı dile getiren Akuffo-Addo, kendilerine verilen destekten dolayı Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Caminin minaresinin başkent Akra'nın her yerinden görünür olduğuna işaret eden Akuffo-Addo, "Bana göre, bu cami sadece başkent Akra'yı güzelleştirmedi, Hristiyanların çoğunlukla yaşadığı bu ülkede, İslam'ın sembolü olarak ülkeyi de güzelleştirdi. Bu, aynı zamanda ülkedeki dini uyumu da gösteriyor." ifadesini kullandı.

Akuffo-Addo, caminin sadece ibadethane olmadığını, ayrıca sosyal ve kültürler aktiviteler için de bir mekan olduğunu, insanları bir araya getiren birleştirici etkisi bulunduğunu söyledi.

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