Dolar
26.66
Euro
29.15
Altın
1,945.40
ETH/USDT
1,701.30
BTC/USDT
27,225.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gabon'daki darbenin ardından Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

Fatma Esma Arslan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Gabon'daki darbenin ardından Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Dakar

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.

Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tarihi mekanlara ''Zafer Bayramı'' ışıklandırması
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "100. Yıl Marşı" coşkusu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz
Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gabon'daki darbenin ardından Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Gabon'daki darbenin ardından Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Nguema, Fransız basınına konuştu: Geçiş hkümetinin liderine karar vermedik

Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi

Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi
Fransa, Gabon’daki "askeri darbeyi" kınadı

Fransa, Gabon’daki "askeri darbeyi" kınadı
Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon

Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet