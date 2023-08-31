Dolar
26.68
Euro
28.92
Altın
1,941.74
ETH/USDT
1,664.80
BTC/USDT
26,446.00
BIST 100
7,917.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gabon'da geçiş hükümeti lideri Nguema 4 Eylül'de yemin edecek

Gabon'da dün başa geçen Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) isimli geçiş hükümetinin lideri General Brice Oligui Nguema'nın, 4 Eylül'de yemin edeceği bildirildi.

Fatma Esma Arslan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Gabon'da geçiş hükümeti lideri Nguema 4 Eylül'de yemin edecek

Dakar

CTRI'den yapılan açıklamada, General Nguema'nın "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" sıfatıyla 4 Eylül'de Anayasa Mahkemesi huzurunda yemin edeceği duyuruldu.

Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olan General Nguema, bir önceki Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun öldüğü tarih 2009'a kadar yaverliğini yapmıştı.

Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırılmıştı.

2019'dan bu yana Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olarak görev yapan Nguema'nın, Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Gabon'da darbe

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Gabon'da geçiş hükümeti lideri Nguema 4 Eylül'de yemin edecek

Gabon'da geçiş hükümeti lideri Nguema 4 Eylül'de yemin edecek

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Gabon'da anayasal düzene dönülmesi çağrısı yaptı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü

Nijer'de askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Nijer'de askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek
Gabon'da darbe yapılan Bongo ile ailesinin Fransa'daki "emsalsiz" mülkleri gündemde

Gabon'da darbe yapılan Bongo ile ailesinin Fransa'daki "emsalsiz" mülkleri gündemde
ABD, Gabon'daki darbeden dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi

ABD, Gabon'daki darbeden dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet