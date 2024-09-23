Dolar
34.15
Euro
37.99
Altın
2,627.81
ETH/USDT
2,669.90
BTC/USDT
63,382.00
BIST 100
9,887.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı

G7 üyeleri ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırıları kınarken, Kiev'e bu konudaki desteklerini teyit etti.

Barış Seçkin  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı

Roma

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Slovakya ve İsveç'in dışişleri bakanları, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nun oturum aralarında G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlığında, Ukrayna'nın enerji güvenliğini ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıyla ilgili İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "G7+ Bakanlar Grubu olarak, Rusya'nın, ülkenin enerji altyapısına yönelik acımasız ve adaletsiz saldırıları karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi yinelemek için toplandık." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlama konusundaki güçlü kararlığın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına ve şehirlerine yönelik başlattığı füze ve dron saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Mart 2024'ten bu yana artan bu saldırılar, Ukrayna'nın enerji güvenliğini ve Ukrayna halkının en sert kış aylarında elektrik, ısınma ve su gibi temel hizmetlere erişimini ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu tür saldırıların, özellikle Moldova Cumhuriyeti'nin enerji güvenliği açısından bölgesel etkilerini vurguluyoruz. Rusya'nın bu saldırı savaşına son vermesi ve verilen zararın bedelini ödemesi gerekiyor."

Açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapısını korumaya dönük Kiev'in hava savunma yeteneklerini güçlendirmek de dahil bu konuda yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olunduğu bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne el koymasını ve kontrol altında tutup asker yığmaya devam etmesini kınıyoruz. Bu enerji güvenliği için tehdit teşkil ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Ukrayna enerji sisteminin kısa ve uzun vadede yeniden inşasının, küresel enerji güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi açısından işlevsel olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, bu konuda Ukrayna'ya gerekli her türlü yardımı sağlaması çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Bakan Stylianides ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti
MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'a AA'nın hazırladığı "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti

Benzer haberler

G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı

G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’da Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki
İtalya Başbakanı Meloni: (BMGK reformu) Reform, sadece bazıları için değil, herkes için yapılırsa anlamlı olur

İtalya Başbakanı Meloni: (BMGK reformu) Reform, sadece bazıları için değil, herkes için yapılırsa anlamlı olur
Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı

Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet