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Dünya

G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, G20 liderlerinin Afganistan konusunda gerçekleştirdikleri çevrim içi görüşmeye ilişkin, ABD'nin ülkedeki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya verdiği taahhüdü sürdürdüğünü vurguladı.

Dildar Baykan Atalay   | 12.10.2021
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama

Washington DC

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün G20 liderleri ile Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıya G20 ülkelerinin liderlerinin yanı sıra misafir ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının da katıldığının belirtildiği açıklamada, liderlerin DEAŞ/H dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye odaklanılması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilerin güvenli geçişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

G20 liderlerinin Afgan halkına insani yardımın bağımsız uluslararası kuruluşlar nedeniyle doğrudan ulaştırılması ile kadınlar, kız çocukları ve azınlık gruplar da dahil tüm Afganlar için temel insan haklarının korunması konusunda taahhütlerini yinelediğinin belirtildiği açıklamada, "ABD, Afganistan'daki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya verdiği taahhüdü sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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