Dolar
43.17
Euro
50.44
Altın
4,616.09
ETH/USDT
3,358.70
BTC/USDT
97,265.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fitch, ABD'li tüketicilerin dayanıklılığının bu yıl da devam edeceğini bildirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki tüketicilerin dayanıklılığının, sağlam hanehalkı bilançoları ve yavaşlamasına rağmen sağlıklı olan harcanabilir gelir artışı sayesinde 2026 yılında da devam edeceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Fitch, ABD'li tüketicilerin dayanıklılığının bu yıl da devam edeceğini bildirdi

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 ve üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdiği anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hanehalkı nominal harcanabilir gelirinin geçen yıl son çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, bunun istihdam ve nominal ücret artışının ılımlı seyretmesinin desteğiyle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, reel harcanabilir gelir artışının ise Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,6 artarak, 2024'teki yüzde 2,8'lik artışın gerisinde kaldığına dikkat çekilerek, "Bu gerileme, kısmen iş gücü piyasasındaki zayıflamadan kaynaklandı." değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek gelirli hanehalklarının nominal ücret artışlarının, düşük gelirli hane halklarınınkini geride bırakarak "K şeklinde" bir eğilimi pekiştirdiği vurgulanan açıklamada, bu durumun özellikle enflasyonun düşük gelirli hane halklarını daha fazla etkilemesi nedeniyle daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Tüketicilerin net varlığı rekor seviyede

Açıklamada, tüketicilerin net varlığının hisse senedi piyasasının güçlü seyrini sürdürmesiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdiği kaydedildi.

Bu dönemde tüketicilerin net varlığının rekor seviyeye ulaştığı bildirilen açıklamada, bu durumun geçen yıl tüketici harcamalarına olumlu katkı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkı borç servisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda büyük ölçüde değişmediğine işaret edilerek, borç servisi oranının pandemi öncesi seviyenin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

ABD'de tüketici dayanıklılığının 2026'da da sürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Bu görünüm, hanehalkı bilançolarının sağlamlığı ve yavaşlamakla birlikte sağlıklı seyreden harcanabilir gelir artışıyla destekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Fitch bu yıl Fed'den iki faiz indirimi bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, tarifelere ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'de tüketici harcamalarının 2025'in ikinci yarısından bu yana şaşırtıcı derecede dayanıklı seyrettiğini kaydetti.

Tüketim artışının 2025'te ortalama yüzde 2,1 olacağını, bu yıl ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördüklerini aktaran Sonola, "ABD Merkez Bankası (Fed) iş gücü piyasasını yakından izlemeye devam edecek olsa da enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğu bir ortamda 2026'da iki faiz indirimi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır

Fitch, ABD'li tüketicilerin dayanıklılığının bu yıl da devam edeceğini bildirdi

Trump'tan İran'a yönelik "askeri seçenek" açıklaması: Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık
ABD Başkanı Trump: Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi

ABD Başkanı Trump: Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi
ABD'de 70 Demokrat Kongre üyesi, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azli için harekete geçti

ABD'de 70 Demokrat Kongre üyesi, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azli için harekete geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet