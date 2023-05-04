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Dünya

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, eski Fransa Başbakanı Francois Fillon'un ülkesine en çok ABD'nin müdahale ettiği ifadelerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Esra Taşkın, Ümit Dönmez  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Paris

Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, Fillon'un "Fransa'nın içişlerine en çok müdahalenin ABD'den geldiğiyle" ilgili iddiasına ilişkin sorusu üzerine Legendre, "yapacak bir yorumu olmadığını" ifade etti.

Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer ile bu sabah görüştüğünü belirterek, görüşmede iki bakanın, Ukrayna-Rusya savaşını, temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesini, Avrupa'nın stratejik özerkliğinin güçlendirilmesini ve Batı Balkanlardaki istikrarı ele aldıklarını kaydetti.

Fillon, salı günü Fransa'ya yönelik dış müdahalelere ilişkin parlamentonun soruşturma komisyonuna yaptığı açıklamalarda, "Dış müdahalelerle karşılaştım ve çoğu zaman ABD isimli dost ve müttefik ülkeden geliyordu." demişti.

Eski Fransa Başbakanı Fillon, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve kendisinin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 5 yıl boyunca dinlendiğini iddia etmişti.

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