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Dünya

Fransız Senatosunun karşısında göçmen işçilere oturum verilmesi için gösteri düzenlendi

Fransa'da, Senato'nun karşısında, göçmen işçilere oturum belgesi verilmesi talebiyle protesto eylemi gerçekleştirildi.

Esra Taşkın  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Fransız Senatosunun karşısında göçmen işçilere oturum verilmesi için gösteri düzenlendi

Paris

Genel İş Sendikası (CGT) çağrısıyla Paris'te Senato'nun önünde düzenlenen gösteriye, sendikacılar ve göçmen işçiler katıldı.

Göstericiler, Fransız makamlarının, göçmen işçilere oturum belgesi vermesini veya mevcut oturumlarını yenilemesini talep etti.

Protestoda, tüm işçilerin aynı sosyal haklara sahip olması istendi.

Göç yasası Senato'da

Hükümetin defalarca ileri bir tarihe ertelediği göç yasası tasarısının görüşmeleri, bu hafta Parlamentonun üst kanadı Senato'da başladı.

Senatörler, dün tasarının, Parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetki verilmesini ve aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı öngören maddelerini kabul etti.

İktidar kanadının sunduğu, göçü kontrol altına almayı amaçlayan tasarının, aralıkta Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması ve yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu tasarıyla hükümet, göçmenlere verilen "tıbbi devlet yardımlarının" kaldırılması ve onun yerine "acil tıbbi yardım" uygulamasının getirilmesini istiyor.

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