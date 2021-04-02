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Dünya

Fransız Senatör Benbassa'dan 'ayrılıkçı' yasa tasarısına tepki: Tasarı Müslümanlara karşı şiddetli saldırıdır

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısının, "Müslümanlara karşı şiddetli saldırı" olduğunu belirtti.

Yusuf Özcan   | 02.04.2021
Fransız Senatör Benbassa'dan 'ayrılıkçı' yasa tasarısına tepki: Tasarı Müslümanlara karşı şiddetli saldırıdır

Paris

Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Esther Benbassa, meclis televizyon kanalı LCP'de "ayrılıkçı" yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) Senato'da son günlerde tasarıya ilişkin onayladığı kararlarla 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını ifade eden Benbassa, LR'nin sağ ve aşırı sağcıların oylarını toplamaya çalıştığını belirtti.

Benbassa, tasarıya ilişkin, "Beni şahsen şoke eden (bu tasarının) Müslümanlara karşı şiddetli saldırı olmasıdır. Kimi zaman rahatsız oluyorum." dedi.

Yahudilik tarihçisi olduğunu aktaran Benbassa, bugün Müslümanlara yapılanları geçmişte Yahudilere yapılanlarla benzetti.

Benbassa, tasarının Müslümanları hedef aldığını vurguladı.

Bir soru üzerine, Müslümanların içine kapanık yaşamadıklarının söylenemeyeceğini ancak bu tasarıyla içlerine daha fazla kapanacaklarını dile getiren Benbassa, tüm Müslümanların "İslamcı" olmadığını söyledi.

İstanbul doğumlu Benbassa, Fransızların zihinlerinde "Müslüman, İslamcı, radikal İslamcı ve siyasal İslam" kavramları arasında karışıklık olduğunu kaydetti.

Benbassa, "Okullarda başörtüsü yasağına ilişkin yasalar var. Şimdi niye 18 yaşından küçük kişilere başörtüsü yasağı getiriyoruz. Tesettür mayo ile ilgili kararı havuzların yönetimi vermeli. Bunun kararını Senato vermemeli." dedi.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

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