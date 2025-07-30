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Dünya

Fransız savunma şirketi Naval Group'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi

Nükleer denizaltı ve savaş gemisi inşası ve geliştirilmesi üzerine faaliyet gösteren Fransız savunma şirketi Naval Group'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi.

Şeyma Yiğit  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Fransız savunma şirketi Naval Group'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, "Neferpitou" lakaplı bir "Dark Web" kullanıcısının 23 Temmuz’da şirketin bilişim teknolojilerine ilişkin 1 terabaytlık veri çaldığı ileri sürüldü.

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Çalınan belgeler arasında şirketin denizaltı ve fırkateynlerinin gizli içerik yönetim sistemleri, ağ verileri ve teknik verilere ilişkin çok sayıda belgenin olduğu, korsanların ellerindeki belgelerin bir kısmını internet ortamına sızdırdığı, kalan veriler için de şirkete 72 saat süre verdiği de iddialar arasında yer aldı.

Naval Group Sözcüsü, Infosecurity Dergisine yaptığı açıklamada, siber saldırı iddialarına ilişkin 25 Temmuz’da soruşturma başlatıldığını ve Fransız makamları ile işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Şirketin bilişim sistemlerine izinsiz bir giriş tespit edilmediğini ve şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki gözlemlenmediğini kaydeden Sözcü, şirkete yönelik “itibar saldırısı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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