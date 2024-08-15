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Dünya

Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 11'e yükseldi

Fransa'nın, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta yer alan Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında yaşanan olaylarda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Ekip  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 11'e yükseldi

Ankara

Fransız basınının Noumea Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Yeni Kaledonya'nın doğusundaki Thio Köprüsü'nde güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonrası bir kişi yaşamını yitirdi.

Savcı Yves Dupas, jandarmanın kendisine açılan ateşe karşılık verdiğini ve olayda iki bağımsızlık yanlısının yaralandığını bildirdi. Başından yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece Ada'daki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Savcılık, biri "güvenlik güçleri tarafından ölümle sonuçlanan kasıtlı şiddetin niteliklerine”, ikisi “güvenlik güçlerine yönelik şiddete” ilişkin olmak üzere olayla ilgili 3 soruşturma açtı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarını bastırmak için bölgeye polis ve jandarma göndererek olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'daki Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Çıkan olayların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını bildirmişti.

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