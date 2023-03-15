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Dünya

Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerine zorla işe başlattırma prosedürü uygulamasını talep etti.

Alaattin Doğru  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin, Emniyet Müdürüne, belediyenin başkent Paris'te oluşan binlerce ton çöpü kaldırması için asgari personelle çalışma ve zorla işe başlattırma prosedürünü uygulaması talimatı verdi.

Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris'in 7. Bölgesinin Belediye Başkanı Rachida Dati'ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde Bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.

Fransız basını da emeklilik reformuna tepki olarak temizlik işçilerinin 9 gündür grevde olması nedeniyle Paris'te 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini aktardı.

Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan "çöp yığınlarına" rağmen destekleyeceğini açıklamıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise dün grevlerine destek verme kararı aldıkları belediye çalışanlarının gösterilere katılımı için konsey toplantılarını ertelediklerini duyurmuştu.

Hükümet ise kentte çöp yığınlarının kamu sağlığını tehdit eder hale geldiği gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Temizlik işçileri, başkentte oluşan "çöp yığınlarına" rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi'ye kadar sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Bugün Karma Komisyon'da görüşülecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

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