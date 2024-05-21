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Dünya

Fransız hükümetinin, kolonisi Yeni Kaledonya'da TikTok'u yasaklama kararı Danıştay'a taşındı

Fransız hükümetinin, ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının anayasa reformu girişimine karşı başlattığı hareketin ardından getirdiği TikTok yasağı kararı Danıştay'a taşındı.

Şeyma Uzundere  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Fransız hükümetinin, kolonisi Yeni Kaledonya'da TikTok'u yasaklama kararı Danıştay'a taşındı

Ankara

BFMTV'nin haberine göre, kullanıcıların dijital platformlardaki haklarını savunan La Quadrature du Net Kuruluşu, İnsan Hakları Ligi (LDH) ve çok sayıda Yeni Kaledonya vatandaşı hükümetin TikTok kullanımını yasaklama kararına karşı yargı yoluna başvurdu.

İfade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasak kararını Danıştay'a taşıyan insan hakları savunucuları, bu kararın Fransız hükümeti tarafından bağımsızlık yanlısı hareketi bastırmak için alındığı görüşünde.

Hükümet ise Ada'daki şiddet olaylarının yayılmasında TikTok kullanımının etkisi olduğunu savunuyor.

Bugün görülen duruşmada, "TikTok kullanımı ve şiddet" arasında bir bağ olduğuna ilişkin yeterli bulguların olmadığını bildiren mahkeme, hükümete savunmasını yapmak için 24 saat ek süre tanıdı.

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını duyurmuş ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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