Dolar
38.26
Euro
43.92
Altın
3,429.42
ETH/USDT
1,668.50
BTC/USDT
90,758.00
BIST 100
9,325.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. -VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'nın Paskalya nedeniyle aldığı geçici ateşkes kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırmaya yönelik bir "pazarlama operasyonu" olduğunu söyledi.

Şeyma Yiğit  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon

Ankara

Bakan Barrot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Moskova hükümetinin Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı nedeniyle 19-22 Nisan tarihlerini kapsayan ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrot, Rusya'nın Ukrayna'da aldığı geçici ateşkes kararı için "Paskalya ateşkesi Moskova'nın bir pazarlama operasyonuydu." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rus ateşkesinin, iki ülke arasında henüz sonuç alınamayan barış müzakereleri için çaba harcayan ABD Başkanı Trump'ın "sabırsızlanmasını ve öfkelenmesini engellemek" amacıyla yapıldığını savunan Barrot, olası bir barış anlaşmasının ne zaman yapılacağı konusunda ise okları Rusya'ya çevirdi.

"Bu sorunun (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e sorulması gerekir." diyen Barrot, Ukraynalıların Rus-Fransız-İngiliz önerisi temelinde denizde, havada ve enerji altyapılarında ateşkes sağlanması için teklifte bulunduğu ancak Moskova hükümetinin bu teklife bir ayı aşkın süredir karşılık vermediğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 Mart'ta, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna'da hava ve deniz ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını bildirmişti.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Ancak taraflar, bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Benzer haberler

Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon

Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon

Fransa yargısı, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullanan Yeni Kaledonya hükümetine tazminat cezası verdi

Kremlin, Ukrayna ile sivil altyapılara saldırılardan vazgeçme ihtimalini değerlendirdi

Safi Holding, Suriye ve Ukrayna'da liman işletmeciliği ve çimento yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor

Safi Holding, Suriye ve Ukrayna'da liman işletmeciliği ve çimento yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz"
Zelenskiy, Londra'da çarşamba günü savaşla ilgili koşulsuz ateşkesin görüşüleceğini belirtti

Zelenskiy, Londra'da çarşamba günü savaşla ilgili koşulsuz ateşkesin görüşüleceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet