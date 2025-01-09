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Dünya

Fransız Dışişleri, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna net yanıt vermekten kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu?" sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçındı.

Ümit Dönmez, Şeyma Yiğit  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Fransız Dışişleri, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna net yanıt vermekten kaçındı

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçındı.

AA muhabiri, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'e, Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa'nın bu unsurlara yaklaşımına ilişkin bir soru yöneltti.

Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."

Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nın doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı.

Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Lemoine, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti, bu seçimin Lübnan halkı ve Lübnan'ın müttefikleri için "umut" olmasını diledi.

Lemoine, bu seçimi, Lübnan halkını bir araya getirecek güçlü bir hükümetin kurulmasının izlemesi gerektiğini söyledi.

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