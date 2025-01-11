Fransa'nın Strazburg kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı
Fransa'nın Strazburg kentindeki metro tünelinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı.
Ankara
Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg metrosunda iki tramvay, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Fransa'nın Strazburg kentindeki metro tünelinde iki tramvay çarpıştı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 11, 2025
◾ Kazada yaklaşık 30 kişi yaralandı
◾ Tramvaylardan birisi çarpışmanın etkisiyle raydan çıktıhttps://t.co/P4cblncD1a pic.twitter.com/35QETOtppG
Kazada yaklaşık 30 kişi yaralandı. Tramvaylardan birisi ise çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükselmesi ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalışması yer alıyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşuşturduğu görülüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.