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Dünya

Fransa'nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyi, aşırı soğuk ve kar yağışının etkisi altında kalırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şeyma Yiğit  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Fransa'nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Ülkenin kuzeyindeki Haute-de-France bölgesinde Valilik, Lille şehri yakınlarında bir kişinin, kaygan zeminde kayıp düşmesiyle kafasına aldığı darbenin ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir diğer ölüm vakasının da Valenciennes şehrinde gerçekleştiğini belirten Valilik, bu kişinin soğuktan donduğu düşünülen bir evsiz olduğunu kaydetti.

Ayrıca yoğun kar yağışının yol açtığı trafik kazalarında 3'ü ağır 55 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde elektrik kesintileri yaşanırken, olumsuz hava koşulları trafiği de aksattı.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, Pas-de-Calais, Somme, Nord, Vendee, Deux-Sevres, Ille-et-Vilaine, Calvados, Eure, Seine-Maritime ve Oise vilayetlerinde alarm seviyesini turuncuya yükseltti.

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