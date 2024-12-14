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Dünya

Fransa'nın kuzeyinde aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişi öldürüldü

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kenti yakınlarında, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Esra Taşkın  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Fransa'nın kuzeyinde aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişi öldürüldü Fotoğraf: Naseer Turkmani/AA

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Dunkerque yakınlarında yerel saatle 16.00 sularında öldürülen 5 kişiden 2'sinin göçmen, 2'sinin ise güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Cinayetlerin 4'ü Loon-Plage kasabasında, biri ise Wormhout kasabasında meydana geldi.

Olaya ilişkin açıklama yapan "Utopia 56" isimli yardım kuruluşunun sorumlusu Salome Bahri, yerel saatle 16.15'te Loon-Plage'da göçmenlerin bulunduğu bir kampta silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Bahri, silah seslerinin ardından ekibine kamp alanını terk etmeleri talimatı verdiğini, dernek çalışanlarının bölgeden tahliye edildiğini ve olay yerinde çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibinin geldiğini ifade etti.

Göçmen kampındaki saldırıda yaralananların da olduğu ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin bunlara ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi.

Loon-Plage'daki saldırının faili olduğunu düşünülen 22 yaşındaki şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Arabasında 3 silah bulunan şüphelinin ifadesi alınırken, Dunkerque Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Wormhout kasabasındaki olayda ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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