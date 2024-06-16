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Dünya

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy, Macron'un erken seçim kararını eleştirdi

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy, Cumhurbaşkanı Macron'un aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyetinin ardından parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasını eleştirerek bunun "ülke için büyük bir risk" olduğunu söyledi.

Şeyma Uzundere  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy, Macron'un erken seçim kararını eleştirdi

Ankara

Nicolas Sarkozy, Le Journal de Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Macron’un erken genel seçim kararını değerlendirdi.

Sarkozy, 9 Haziran’daki AP seçimlerinden ülkedeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin açık ara farkla birinci gelmesinin üzerine Macron’un parlamentoyu feshetmesinin "cumhurbaşkanı için olduğu gibi ülke için de büyük bir risk" oluşturduğunu belirtti.

Macron'un parlamentoyu feshetme kararının "aşırı sağa oy veren seçmenin öfkesini tersine çevirmek yerine bu öfkenin onaylanması" ile sonuçlanabileceğini dile getiren Sarkozy, aşırı sağın sandıkta yeniden galip gelme "riski" bulunduğunu ifade etti.

Sarkozy, kurucusu olduğu Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) genel seçimlerde RN ile ittifak yapma durumuna ilişkin değerlendirmesinde de LR’nin şu anki lideri Eric Ciotti’nin aşırı sağcılarla ittifak yapacağına ilişkin açıklamalarını "uygunsuz" bulduğunu söyledi.

LR partisi lideri Ciotti’nin AP seçimlerinden iki gün sonra RN ile ittifaka yeşil ışık yakması Cumhuriyetçi siyasetçilerde şaşkınlık yaratmış, çok sayıda Cumhuriyetçi senatör ortak bildiri yayımlayarak bu ittifaka karşı olduklarını dile getirmişti.

Ciotti'nin kararı parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa sebebiyet verirken LR yönetimi, 12 Haziran'da düzenlediği acil toplantıda başkanlarını partiden ihraç etme kararı almıştı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

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