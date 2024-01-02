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Dünya

Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su sıkıntısı 4 aydan fazladır sürüyor

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası’nda 4 ayı aşkın süredir su sıkıntısı devam ederken, ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtılıyor.

Şeyma Uzundere  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su sıkıntısı 4 aydan fazladır sürüyor

Ankara

France Info'nun haberine göre, Mayotte Adası sakinleri uzun süredir susuzlukla mücadele ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un aralık ayında ziyaret ettiği ve yaşanan su sıkıntısına ilişkin yeni önlemler alma sözü verdiği adada su sorunu devam ediyor.

Adanın bazı bölgelerine haftada birkaç kez musluk suyu hizmeti verilebiliyor ve askerler her gün ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtıyor.

Su sorununun yanı sıra şiddet olaylarının yaşandığı adada, gençler arası futbol müsabakalarına daha önce şiddet eylemlerine sahne olması nedeniyle yasak uygulanıyor.

Aralık başında adaya giden Başbakan Borne, su krizine hızlı bir çözüm getirmek için bazı önlemler alacaklarını duyurmuştu.

Bu önlemler arasında şişelerle su dağıtımı, ada sakinlerinin su faturalarının ödenmesi ve faaliyetleri aksayan işletmelere maddi yardım sağlanması yer almıştı.

Borne, Fransız hükümetinin önceliğinin adadaki deniz suyu arıtma tesisini genişleterek içme suyu üretimini artırmak olduğunu belirtmişti.

Fransa’nın en yoksul denizaşırı topraklarından Mayotte'de içme suyu arzının yüzde 80'i yağmur sularından sağlanıyor. 300 bin nüfuslu adada kurak geçen yazın ardından sık sık su kesintileri yaşanıyor.

Adada şiddet olayları artmıştı

Ada, ekim ayı sonlarında çeteler arası şiddet olaylarına sahne olmuştu. Haftalarca süren olaylarda başkent Mamoudzou çeteler tarafından barikatlarla çevrelenmiş ve şehre dışardan ulaşım engellenmişti.

Başkentte başlayan şiddet olayları farklı noktalara sıçramıştı.

Mayotte milletvekilleri güvenlik krizi yaşandığını belirterek, Fransız hükümetinden yardım istemişti.

Yaşanan olayların ardından Fransa'nın Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı Philippe Vigier kasım ayında Mayotte Adası'nı ziyaret etmişti.

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