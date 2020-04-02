Fransa'daki dünyanın en büyük pazarının bir deposu morga dönüştürülecek
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Rungis Uluslararası Pazarı'ndaki bir depo, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenler için morga dönüştürülecek.
Ankara
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Fransız basınında yer alan haberde, Paris Emniyet Müdürlüğünün tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı konumunda olan Rungis Uluslararası Pazarı'ndaki bir deponun, morga dönüştürülmesine karar verdiği belirtildi.
Haberde, hafta başı kullanıma hazır olacak morgun Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının yüksek olduğu Paris’teki morgların yükünü hafifletmeyi amaçladığı kaydedildi. Söz konusu depo, 2003’te de aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle morga dönüştürülmüştü.
Fransa’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı, 1406’sı Paris’te olmak üzere 4 bin 32’ye, vaka sayısı ise 56 bin 989'a yükseldi.
Paris’in banliyölerinden Creteil ve Villeneuve-Saint-Georges’deki hastanelerin önüne de önceki günlerde mobil morglar yerleştirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.