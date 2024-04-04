Dolar
31.90
Euro
34.61
Altın
2,299.38
ETH/USDT
3,395.10
BTC/USDT
68,790.00
BIST 100
9,129.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da ücretlerinde artış isteyen evde bakım hemşireleri gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2009'dan beri değişmeyen ücretlerinin artırılmasını talep eden yüzlerce evde bakım hemşiresi, protesto düzenledi.

Şilan Turp  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Fransa'da ücretlerinde artış isteyen evde bakım hemşireleri gösteri düzenledi

Ankara

Ücretlerinde artış talebiyle toplanan, neredeyse tamamı beyaz önlük ve yağmurluk giyen göstericiler, ellerinde bayraklarla sloganlar, müzik ve düdük sesleri eşliğinde Bastille Meydanı'ndan Sağlık Bakanlığına yürüdü.

"Sağlık planı=Feda edilen hemşireler", "Suistimali ve aşağılamayı durdurun", "Evde bakım hemşireleri unutuldu, hastalar tehlikede" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, ücretlerinin artırılması taleplerini Bakanlığa iletti.

Gösteri, "Öfkeli Evde Bakım Hemşireleri" topluluğu, mesleği temsil eden 3 sendikadan biri olan "Sniil" ve daha küçük bir örgüt olan "Onsil" tarafından desteklenirken, protesto düzenlenmesine yönelik çağrı yapmayan diğer 2 sendika ise ücretlerin bir an önce müzakere edilmesini istedi.

Fransa'da yaklaşık 100 bin, evde bakım hemşiresi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da esnaf 5 yıldır caddede kurulan iftar sofrasında buluşuyor
Kütahya'da orman yangını çıktı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesinin jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacağını bildirdi
MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek

Benzer haberler

Fransa'da ücretlerinde artış isteyen evde bakım hemşireleri gösteri düzenledi

Fransa'da ücretlerinde artış isteyen evde bakım hemşireleri gösteri düzenledi

Fransa Ukrayna'ya "yüzlerce" ikinci el zırhlı araç gönderecek

Fransa ve ABD, Gazze'de acil ateşkesin gerekliliği konusunda hemfikir

GÖRÜŞ - Nijer'den şimdi de ABD'ye veto: Afrika'da güç boşluğunu kim dolduracak?

GÖRÜŞ - Nijer'den şimdi de ABD'ye veto: Afrika'da güç boşluğunu kim dolduracak?
ABD Başkanı Biden'ın New York'taki konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi

ABD Başkanı Biden'ın New York'taki konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi
Akkuyu Nükleer AŞ'den santral şantiyesindeki eylemlere ilişkin açıklama

Akkuyu Nükleer AŞ'den santral şantiyesindeki eylemlere ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet