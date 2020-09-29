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Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı

Fransa'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine finans sağladıkları gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı.

Yusuf Özcan   | 29.09.2020
Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı

Paris

Paris Savcılığının terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta açılan soruşturma kapsamında Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) ve polisin, DEAŞ ve El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine finans sağlayan şebekeye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 55 eve baskın yapıldığı ve 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin örgüt üyelerine yüzlerce milyon avroyu bulan finans sağlamakla suçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, soruşturma neticesinde şebekenin başında 2 Fransız olduğunun belirlendiği, 2013'te birlikte Suriye'ye giden bu kişiler hakkında tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.


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