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Dünya

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi

Fransa'da binlerce kişi, hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısına protesto etmek için toplandı.

Şeyma Uzundere  | 18.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi

Ankara

Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce göçmen işçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi, tartışmalı göç yasa tasarısını protesto etti.

Siyahi göçmenlerin çoğunlukta olduğu gösteride "(Fransa İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin'in yasasına hayır!" ve "Oturma izni olmayan tüm göçmenlere düzenleme getirilsin" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler ayrıca, umut yolculuğu ölümle sonuçlanan göçmenleri simgeleyen bir göçmen botu taşıyarak, "Bunu istemiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Hükümetin göç yasa tasarısını "göçmenlerin sömürülmesi" olarak değerlendiren göstericiler, köle ticaretine atıf yaparak boyunları ve elleri zincirli yürüyüş yaptı.

Gösteri, Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedilen yasa tasarısının, uzlaşı sağlamak için oluşturulan Karma Komisyonda ele alındığı sırada gerçekleşti.

Tasarının en tartışmalı noktalarından birini, göçmenlere oturma izni verilmesine ilişkin madde oluşturuyor.

Göstericiler, şu haliyle sadece ağır işlerde çalışan göçmenlere oturma izni verilmesini öngören tasarıyı reddederek, bu hakkın diğer sektörlerdeki göçmenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Parlamentoya gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini kapsayan tasarı, aile birleşimi şartlarını sıkılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor.

Oturumu olmayanlara sağlanan ücretsiz tedavi imkanının kısıtlanmasına ilişkin madde de tartışma yaratıyor.

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