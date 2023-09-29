Dolar
27.42
Euro
29.01
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,666.80
BTC/USDT
26,855.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı

Fransa'da TV sunucusu Pascal Praud'un "göçmenler nedeniyle ülkede tahtakurusunun arttığına" ilişkin açıklaması tepkilere neden oldu.

Esra Taşkın  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı

Paris

Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Praud, sunduğu bir programda ülkedeki tahtakurusu meselesini haşere konusunda uzman olan internet sitesi yöneticisi Nicolas Roux ile ele aldı.

Praud, "Neden bugün daha fazla tahtakurusu olduğunu biliyor muyuz? Hijyenle mi ilgili? Tüm soruları masaya yatıracağım: Bu zamanlarda çok göç var." diye konuştu.

Program sırasında Praud, söz konusu tahtakurularını Fransa'daki insanlarla aynı hijyen koşullarına sahip olmayan ve sokakta yaşayan insanlar tarafından getirildiği imasında bulundu.

Fransız siyasetçiler, Praud'un göçmenler ile tahtakurusu sorunu arasında bağlantı kurmasına tepki gösterdi.

Fransız milletvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan "Pascal Praud, tahtakurularının çoğalmasıyla hijyen arasında hiçbir bağlantı olmadığını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Panot, Praud'u "ırkçı bahane türetmekle" suçladı.

Milletvekili Aurelie Saintoul ise Praud'un sözlerinin "ırkçı" olduğunu savunarak hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

Yeşiller Partisi (EELV) Ulusal Sekreteri Marine Tondelier, Praud'un söz konusu sözleri sarf ettiği görüntüyü alıntılayarak "Neden çevreci siyasetçiler CNews'a gitmeyi reddediyor, işte cevabı burada." ifadesini kullandı.

Fransa'da tahtakurusu sorunu

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, dün Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak hükûmetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istemişti.

Paris'te metro ve trenlerdeki tahtakurularını gösteren videoların sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyümüştü.

Ayrıca başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı
MSB, Iğdır'dan İzmir'e SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen minik Can'ın pilotlarla buluşma anını paylaştı
Yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek
İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı

Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı

Polonya Başbakanı Morawiecki: AB göç anlaşmasına hayır diyeceğim

Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor

Paris'te tahtakurusu sorunu büyüyor

Paris'te tahtakurusu sorunu büyüyor
Fransa'da doğum oranları, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da doğum oranları, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviyede
Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor

Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet