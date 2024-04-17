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Dünya

Fransa'da polis, yüzlerce düzensiz göçmenin kaldığı binayı tahliye etti

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, çoğunluğu düzensiz göçmen yaklaşık 450 kişinin mesken tuttuğu binayı boşalttı.

Şilan Turp  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Fransa'da polis, yüzlerce düzensiz göçmenin kaldığı binayı tahliye etti Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Ankara

Fransız basınında yer alan haberlere göre, polis, Paris'in Vitry-sur-Seine bölgesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı bir binayı tahliye etti.

Polisin müdahalesiyle düzensiz göçmenlerin binadan valizleriyle ayrılmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu, tahliyeye tepki gösterdi.

80'den fazla STK'nin şehrin "sosyal temizliğe" tabi tutulmasını kınadığını aktaran France 24 kanalı, "bu STK'lerin, evsizlerden ve göçmenlerden oluşan, nüfusun en savunmasız kesiminin Paris'in merkezinden ve Olimpiyat alanlarının çevresinden dışlanması konusunda uyarıda bulunduğunu" bildirdi.

Paris'te sokaklarda yaşayanlara yönelik hak ihlallerini ve polis şiddetini takip eden Collectif Accès au Droit (CAD), X sosyal medya platformundaki hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Kalıcı hiçbir şey yok, tahliye ediyoruz, dağıtıyoruz, görünmez hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Fransız basını, yaklaşık 250 polisin görevlendirildiği operasyonla gerçekleşen tahliyenin 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris Olimpiyatları'na yönelik bir hazırlık olduğu bilgisine yer verdi.





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