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Dünya

Fransa'da petrol rafinerileri, enerji ve liman sektörü çalışanları greve gidiyor

Fransa'da petrol rafinerileri, enerji, liman ve rıhtım sektörü çalışanları hükümetin emeklilik reformuna karşı grev kararı aldı.

Esra Taşkın   | 26.01.2023
Fransa'da petrol rafinerileri, enerji ve liman sektörü çalışanları greve gidiyor

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını içeren reforma karşı "CGT Petrole" sendikasının çağrısıyla petrol rafinerileri, elektrik santralleri, liman ve rıhtım çalışanları greve gidiyor.

Petrol rafinerilerinden depolara yönelik akaryakıt sevkiyatlarını durdurmayı planlayan çalışanların grevi yarın da devam edecek.

CGT sendikası bu sabah TotalEnergies'e ait kuzeydeki Flandres petrol deposu çalışanlarının yüzde 100'ü, Normandiya petrol rafinerisinin yüzde 80'i, güneydeki La Mede rafinerisinin ise yüzde 50'sinin greve katıldığını belirtti.

CGT Madencilik ve Enerji Sendikası (FNME-CGT) Genel Sekreteri Fabrice Coudour, bugünden itibaren nükleer santraller ve barajlardaki üretimin azalmasının beklendiğini ifade etti.

Montlucon kenti civarındaki rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinde dünden itibaren CGT sendikasının üstlendiği enerji kesintileri yaşandı.

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