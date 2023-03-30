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Dünya

Fransa'da Nestle, pizzalarında bakteri çıkan Buitoni markasının fabrikasını kapattı

Fransa’da içerdiği "E.coli" bakterisi nedeniyle geçen yıl ülke genelinde 48’i çocuk 56 kişiye bakteri bulaşmasına ve 2 çocuğun ölümüne yol açan Buitoni marka donmuş pizzaların üretildiği fabrika, bağlı bulunduğu Nestle tarafından kapatıldı.

Alaattin Doğru  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Fransa'da Nestle, pizzalarında bakteri çıkan Buitoni markasının fabrikasını kapattı

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın Caudry kentindeki fabrika, mart başından bu yana faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Fabrika çalışanlarının bağlı olduğu sendika da Fransız basınına "artık burada üretim yapılmayacağını" aktardı.

Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up donmuş pizzalar, 18 Mart 2022'de "E.coli" bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu da 8 Nisan 2022'de söz konusu pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 56 kişiye "E.coli" bakterisi bulaştığının ve 2 çocuğun bu nedenle yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirmişti.

Pizza üretim hattında kurtçuklar

Fabrikanın eski bir çalışanının Mart 2022'de medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.

Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.

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