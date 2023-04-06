Dolar
19.26
Euro
21.06
Altın
2,013.92
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
28,121.00
BIST 100
4,912.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin "zorla çalıştırılması" kararının yürütmesini durdurdu

Fransa'da, Rouen İdari Mahkemesi, valiliğin, Gonfreville-l'Orcher kasabasındaki rafineride grev yapan işçileri "zorla işe başlatma" kararının yürütmesini durdurdu.

Esra Taşkın  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin "zorla çalıştırılması" kararının yürütmesini durdurdu

Paris

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, Rouen İdari Mahkemesinin, Seine-Maritime Valiliğinin, Gonfreville-l'Orcher rafinerisinde grev yapan işçileri zorla işe başlatma kararının yürütmesini durdurduğunu aktardı.

Mahkeme, valiliğin bu kararının, "grev hakkının ciddi ve açıkça yasa dışı ihlali olduğuna" hükmetti.

Ayrıca Fransız devleti, mahkeme tarafından 2 bin avro para cezası ödemeye mahkum edildi.

Rafineri bünyesindeki Genel İş Sendikası (CGT), mahkeme kararının ardından akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurduklarını açıkladı.

TotalEnergies'e ait Gonfreville-l'Orcher rafinerisindeki işçiler, hükümetin emeklilik reformuna tepki olarak greve gitmişti.

Seine-Maritime Valiliği de rafineride grev yapan işçiler için zorla işe başlatma kararı almıştı.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek, 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını, oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Türkeş, Çeşme'de etkili olan doluyu değerlendirdi: Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor

Benzer haberler

Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin "zorla çalıştırılması" kararının yürütmesini durdurdu

Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin "zorla çalıştırılması" kararının yürütmesini durdurdu

Fransa'da içme suyunun tarım ilacıyla kontamine olduğu ortaya çıktı

Fransa'nın Nice kentinde polisler de emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransızlar emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor

Fransızlar emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı
Araştırmacı Bigo: Bize göre Fransa'nın (Ruanda soykırımında) belirli bir suç ortaklığı var

Araştırmacı Bigo: Bize göre Fransa'nın (Ruanda soykırımında) belirli bir suç ortaklığı var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet