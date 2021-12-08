Dolar
13.71
Euro
15.52
Altın
1,782.28
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,008.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Fransa'nın başkenti Paris'te dün yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 08.12.2021
Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

Ile-de-France

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda dün gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid Alotaibi'nin aranan zanlı olmadığını, sadece aranan şüpheliyle aynı ismi taşıdığının tespit edildiğini belirtti.

Heitz, Alotaibi'nin serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen Alotaibi, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından dün gözaltına alınmıştı.

33 yaşındaki Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde
DSÖ Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu

Benzer haberler

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak adaylar belli oldu

Türkiye, hayvancılıkta Avrupa lideri

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı
Fransız 'Hafıza ve Paylaşım' Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır

Fransız 'Hafıza ve Paylaşım' Derneği Başkanı Karfa: Çağdaş dünyada kölelik sömürgeciliğin mirasıdır
Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanacak

Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanacak