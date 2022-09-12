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Dünya

Fransa'da kamu toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği sorunu büyüyor

Fransa'da ülke çapında toplu taşımada sürücü eksikliği sorunu büyümeye devam ediyor.

Esra Taşkın   | 12.09.2022
Fransa'da kamu toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği sorunu büyüyor Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Le Monde'un "Kamu toplu taşımalarda ciddi sürücü eksikliği" başlıklı haberine göre, ülke çapında otobüs, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında sürücü eksikliğinin ilk mağdurlarını yolcular oluşturuyor.

Yeni şoför adayları bulunamadığı için durumun derinleşmesi riski bulunduğu üzerinde durulan haberde, ülke çapında bu sorunun yaşandığına işaret edildi.

Başkent Paris'i de kapsayan İle-de-France bölgesinde, günlük 9,4 milyon toplu taşıma yolculuğu yapılırken, aynı bölgedeki Essone vilayeti Başkanı Francois Durovray, bölgenin sınır vilayetlerindeki şoförlerin Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'ye geçmesi nedeniyle halihazırda bu vilayetlerde otobüs şoförü eksikliğine alışkın olduklarını ifade etti. Durovray, "Ancak bu yıl olay daha ciddi, cazibe eksiği olan bir işi (şoförler) bırakıyor." dedi.

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Jacques Baudrier, İle-de-France bölgesinde 1500 otobüs şoförünün eksik olduğunu belirtti. Bunun 6 ay önce 500 ile sınırlı olduğunu dile getiren Baudrier, istifaların ve iş bırakmaların çoğaldığını vurguladı.

Benzer sorunlar Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde de yaşanırken, buradaki sürücü ve personel eksikliği nedeniyle yazın 40 ila 50 tren seferi iptal edildi.

Haberde personel eksikliği nedeniyle ülkede bazı yerlerde emekliliğe ayrılan şoförlerin tekrar çağrıldığı veya ayrılacak olanlara emekliliklerini ertelemeleri için prim teklif edildiği belirtildi.


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