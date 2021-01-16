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Dünya

Fransa'da iktidar partisinden 2 milletvekili 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklamak istiyor

"İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde daha eklendiği bildirildi.

Yusuf Özcan   | 16.01.2021
Fransa'da iktidar partisinden 2 milletvekili 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklamak istiyor

Paris

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde ekledi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, hükûmetin bu 2 maddeye karşı çıktığı belirtildi.

Moreau ve Berge'in, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediği kaydedildi.

Berge, yaptığı açıklamada, "5 yaşındaki bir kızın başörtüsü taktığını görmek kabul edilemez. Öyleyse neden inançlarımız gereğini yapmıyoruz? Temel çocuk haklarının açık ihlali olan bu tahammül edilemez uygulamaya son verme konusunda hepimiz mutabık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, yaptığı açıklamada, bu 2 maddeye katıldığını ancak bunların tasarıya eklenmesinin iyi bir yöntem olacağına inanmadığını söyledi.

"Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı, 18 Ocak'ta Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlanacak.

Tasarısıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.


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