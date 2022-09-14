Dolar
18.25
Euro
18.20
Altın
1,701.54
ETH/USDT
1,594.20
BTC/USDT
20,215.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde devam eden yangında şu ana kadar 3 bin hektardan fazla yeşil alanın zarar gördüğü bildirildi.

Esra Taşkın   | 14.09.2022
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Paris

Gironde Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gironde'da devam etmekte olan yangında şimdiye kadar 3 bin 200 hektar yeşil alanın küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının 840'a yükseldiği belirtilerek, gece itibarıyla alevlerle mücadele eden itfaiye çalışanlarının sayısının 900'den fazla olacağı vurgulandı.

Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başlıyor

Benzer haberler

Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Fransa'nın güneyinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'da kamu toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği sorunu büyüyor

Fransa'da kamu toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği sorunu büyüyor
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet