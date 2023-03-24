Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Gösterilerde, 441 polis ve jandarma yaralandı.
Paris
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi.
Fransız CNEWS kanalına konuk olan Darmanin, dün, Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı.
Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.
Fransa'da dün, ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle gösteri düzenlenmişti. Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.