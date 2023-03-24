Dolar
19.07
Euro
20.53
Altın
1,995.07
ETH/USDT
1,768.10
BTC/USDT
27,921.00
BIST 100
5,028.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Gösterilerde, 441 polis ve jandarma yaralandı.

Esra Taşkın  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi.

Fransız CNEWS kanalına konuk olan Darmanin, dün, Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı.

Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.

Fransa'da dün, ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle gösteri düzenlenmişti. Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı

Fransa'daki emeklilik reformu karşıtı protestolarda tansiyon düşmüyor

Fransa'da göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

Anket: Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu savunması 10 Fransız'dan 7'sini kızdırdı

Anket: Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu savunması 10 Fransız'dan 7'sini kızdırdı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 9. kitlesel grev

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 9. kitlesel grev
Macron, tartışmalı emeklilik reformunu istemese de geçirmek zorunda olduğunu savundu

Macron, tartışmalı emeklilik reformunu istemese de geçirmek zorunda olduğunu savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet